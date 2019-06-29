В Перми в смертельном ДТП на Коммунальном мосту в Перми погибла женщина

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-29T08:18:56+03:00

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В Перми на перекрестке Попова и Окулова произошло смертельное ДТП. По сообщению очевидцев, столкнулись «Лада» и иномарка

. Пассажирка одного из автомобилей вылетела через лобовое стекло.

Пользователи соцсетей засняли последствия аварии на видео.

chp_59 ДТП на мосту в Перми

На месте работают сотрудники полиции. Информация уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 18-летний парень получил условный срок за смертельное ДТП. Кудымкарский районный суд признал 18-летнего жителя поселка Кордон виновным в смертельном ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, молодой человек, управляя автомобилем «Дэу Нексия». На 33-м километре автодороги Гайны-Кудымкар в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой».В результате аварии погибла 19 -летняя пассажирка «Нексии». Еще 6 человек получили травмы. Водительское удостоверение молодой человек получил за несколько месяцев до аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU