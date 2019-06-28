«Хотел спасти, но передумал». В Прикамье утонула 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-28T18:44:23+03:00

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Это произошло сегодня днем, 28 июня, в Кунгуре.

Как сообщает издание СВИП Кунгур, девочка с подружками пришли на пожарный пирс по улице Голдобина «помочить ножки». Восьмилетняя Лиза зашла в воду, не удержалась и оказалась на глубине. Подружки испугались и начали звать на помощь.

Как рассказали потом девочки, все это видел незнакомый мужчина. Он будто бы сначала хотел помочь Лизе, но потом передумал.

- Сверху на берегу, на дамбе, стоял мужчина, по словам девочек, он сначала зашел в воду, но потом резко передумал… собрался и ушел, не оставив Лизе шансов на спасение, – пишет издание. - Девочки побежали звать взрослых. Несколькими минутами позже на пирс пришли купаться ребята, один из них увидел розовую маечку Лизы, и девочку вытащили на берег.

К сожалению, прибывшая скорая помощь констатировала смерть ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU