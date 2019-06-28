В Прикамье 16-летний подросток жестоко избил своего отчима

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-28T17:51:56+03:00

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Судя по всему, 16-летний подросток из Верещагино давно вынашивал идею расправиться со своим отчимом.

Поскольку он, видимо, не рассчитывал на свои силы, то к этой расправе привлек своего более взрослого – 20-летнего приятеля. Зимой этого года подросток спровоцировал отчима на ссору. А потом вместе с другом стал жестоко избивать его.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя города Верещагино и его 20-летнего знакомого, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц.

По версии следствия, 4 февраля вечером 16-летний подросток спровоцировал конфликт с отчимом по пустяковому поводу. А затем вместе со своим 20-летним знакомым избил его.

- Они причинили ему множественные телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, - сообщили следователи.

20-летний обвиняемый на период расследования уголовного дела заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU