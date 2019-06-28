«Обе из благополучных семей». В Прикамье будут судить двух юных студенток за кражу одежды из магазина
Не исключено, что мода среди пермских подростков на соревнование, кто больше унесет под полой товаров из супермаркета, докатилась и до других городов Прикамья.
В Чернушке следователи передали в суд уголовное дело на двух несовершеннолетних студенток.
На скамье подсудимых окажутся 16-летняя и 17-летняя жительницы Чернушинского района. Обе обвиняются по тяжкой статье - грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
- 22 марта в одном из магазинов города Чернушки девушки похитили одежду, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. - Несмотря на то, что это заметили работники магазина, им удалось скрыться. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемые из благополучных семей, ранее к уголовной ответственности никогда не привлекались.
Напомним, как уже писала «КП», ранее председатель краевого суда Петр Вельянинов рассказал, что владельцы пермских супермаркетов со страхом ждут окончания летних каникул – из-за опасной моды среди подростков Перми соревноваться в похищении товаров из них.
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ИСТОЧНИК KP.RU