«Через 4 года появился люфт в шаровой». Пермяк отсудил у дилера почти 3 миллиона за купленный ранее Hyundai Genesis

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-28T17:00:21+03:00

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Несколько лет назад житель Перми приобрел в компании «Хэндэ Мотор СНГ» автомобиль Hyundai Genesis. Он благополучно ездил на нем, но через четыре года возникли проблемы с управлением машиной.

Автомастера установили, что появился люфт в шаровом шарнире левой рулевой тяги. Гарантия еще не истекла, и иномарку поставили на гарантийный ремонт.

Как позже было установлено в суде, владелец вынужден был оставаться «безлошадным» в течение 26 дней, пока ремонтировали его автомобиль. И он решил обратиться с иском в суд - о взыскании денежных средств, убытков, неустоек, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

- С ответчика, ООО «Хендэ Мотор СНГ» в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные за автомобиль, в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, взыскана разница в стоимости товара в размере 1 миллиона 169 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в Индустриальном суде Перми.

При этом в удовлетворении исковых требований о взыскании неустоек и штрафа суд отказал.

У дилера еще есть возможность обжаловать это решение в краевой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU