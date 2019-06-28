Выручку от продажи билетов на междугородные автобусы в Прикмье будут забирать в казну

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-28T14:43:28+03:00

Новую транспортную модель через год распространят на весь край

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Как известно, в Перми собираются внедрить в этом году так называемую новую транспортную модель. Основная особенность – выручка от продажи билетов будет поступать в казну, а перевозчикам будут оплачивать пройденный автобусами километраж.

На совещании у губернатора с участием руководителей краевого минтранса прозвучало сообщение о том, что в 2020 году новую модель распространят и на весь Пермский край.

- По информации краевого министерства транспорта, предварительно одобрено решение о переводе межмуниципальных маршрутов в разряд работающих по регулируемым тарифам, сейчас ведомство занимается доработкой такой модели, - сообщило издание «Business class». - Сейчас стоимость проезда на межмуниципальных направлениях устанавливают сами перевозки, а в случае принятия изменений, этим будет заниматься край.

ИСТОЧНИК KP.RU