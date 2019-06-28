В Пермском крае зоозащитники спасают от смерти стадо коров

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-28T14:19:05+03:00

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Голодных, изможденных животных засняли на видео жители Соликамского района. Как сообщают «Рифей-Пермь», стадо находится в производственном кооперативе «Северный».

Волонтеры утверждают, что с животными обращаются ужасно. Они голодают и даже не могут встать от бессилия. А сейчас животных начали просто истреблять.

По сообщению зоозащитников, состояние животных связано с тем, что на предприятии не хватает сотрудников. Коров не доят, не кормят, не убирают за ними.

- В зиму было 500 голов, сейчас каждый день коров вывозят на мясокомбинат. Убивают. На сегодняшний момент осталось порядка 200 коров, - сообщают волонтеры.

Останки телят и коров были попросту разбросаны по территории фермы. После публикации внимание к СПК «Северный» проявила прокуратура Соликамского района, но нарушений в тот момент выявлено не было. Также ужасные кадры с останками телят показали министру сельского хозяйства. Чиновница обещала разобраться с проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU