2019-06-28T14:02:36+03:00
Спорт

Баскетбольный клуб «Парма» продлевает контракт с Николаем Жмако

Новое соглашение рассчитано на 3 года
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермский клуб «Парма» пролил сотрудничество с форвардом Николаем Жмако. Баскетболист останется в команде еще не три года, до окончания сезона 2021-2022.

- За время выступления в клубе Коля добавил массу ярких моментов в историю «ПАРМЫ» и стал настоящей опорой для команды! - отмечают в пресс-службе клуба.

Николай Жмако родился 9 апреля 1989 года. Рост - 195 см. Вес - 94 кг.

Воспитанник березниковской школы баскетбола, в «ПАРМЕ» с 2013 года. Двукратный обладатель Кубка России.

Напомним, ранее мы писали о том, что ФК «Звезда» подписал контракты с новыми игроками. Пермский футбольный клуб «Звезда» заключил три контракта с новыми игроками. В Пермь вернулся молодой и талантливый вратарь Анатолий Красильников, а линии защиты и полузащиты укрепили Булат Садыков и Евгений Наседкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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