Житель Прикамья избил и ограбил 88-летнюю родственницу

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-28T12:27:26+03:00

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В Пермском крае по горячим следам задержали 57-летнего жителя Куединского района. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина приехал к своей 88-летней тете. Племянник знал, что у женщины есть наличные, и захотел заполучить их.

- Он ударил ее и потребовал деньги. Испугавшись, потерпевшая передала грабителю 17 тысяч рублей. Получив желаемое, мужчина скрылся, - прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Когда женщина пришла в себя, то обратилась в полицию. Сотрудники полиции выехали на место и через некоторое время задержали подозреваемого. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья избил родную мать топором. В отдел полиции Гайнского района обратилась местная жительница. Женщина сообщили, что ее избил родной сны. Сотрудники полиции выяснили, что родственники вместе выпивали. После пьянки между матерью и ее сыном возникла ссора.

ИСТОЧНИК KP.RU