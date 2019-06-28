2019-06-28T12:27:26+03:00
Происшествия

Житель Прикамья избил и ограбил 88-летнюю родственницу

Мужчина украл 17 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Пермском крае по горячим следам задержали 57-летнего жителя Куединского района. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина приехал к своей 88-летней тете. Племянник знал, что у женщины есть наличные, и захотел заполучить их.

- Он ударил ее и потребовал деньги. Испугавшись, потерпевшая передала грабителю 17 тысяч рублей. Получив желаемое, мужчина скрылся, - прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Когда женщина пришла в себя, то обратилась в полицию. Сотрудники полиции выехали на место и через некоторое время задержали подозреваемого. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья избил родную мать топором. В отдел полиции Гайнского района обратилась местная жительница. Женщина сообщили, что ее избил родной сны. Сотрудники полиции выяснили, что родственники вместе выпивали. После пьянки между матерью и ее сыном возникла ссора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае зоозащитники спасают от смерти стадо коров
Баскетбольный клуб «Парма» продлевает контракт с Николаем Жмако
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гроза и сильный ветер
13 лет изготавливает фигуры из макарон. Житель Прикамья попал на федеральный канал
На заборах Перми появятся медведи и кокошники
В Прикамье 18-летний парень получил условный срок за смертельное ДТП
«Всему виной малыши-жирберги!» Пермские водоканальщики уверяют, что именно они засоряют городскую канализацию
Пермский суд продлил арест подозреваемым в гибели рабочих на шахте в Соликамске
Ремонт стадиона «Гайва» в Перми идет по графику
«На улице его обзывали уродом». Пользователей сети покорил бездомный кот с короткими лапками
«Пассажира зажало в искореженной машине». В Перми подросток устроил ДТП, в котором пострадали 4 человека
ФК «Звезда» подписал контракты с новыми игроками
Из-за триатлона в центре Перми перекроют движение
В Прикамье за лишение студентов стипендии на директора техникума возбудили уголовные дела
В Перми закрыли опасный для здоровья детей садик
В Перми женщина ударила ножом знакомого
В Перми сотрудники полиции спасли мужчину, который пытался совершить суицид
«Потрясающая фигура!». Поклонники восхитились снимком топ-модели Наташи Поли в купальнике
Пермяки обсуждают кабана, гуляющего рядом с Мотовилихинским прудом
Пермский университет попал в список лучших ВУЗов страны по версии «Forbes»
В Перми с 1 июля заработает новая система оплаты проезда
«Машина всмятку, водитель погиб». На трассе Полазна-Чусовой легковушка столкнулась с двумя грузовиками
«Принимали только из детей из воскрески». На директора пермской гимназии возбудили дело