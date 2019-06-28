2019-06-28T14:07:49+03:00
Общество

На заборах Перми появятся медведи и кокошники

Пермяки смогут увидеть картины уже в конце августа
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта правительства ПрикамьяФото с сайта правительства Прикамья
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Стали известны победители конкурса «Длинные истории Перми». В соревнованиях участвовали художники со всей России. Всего было выбрано 9 проектов. Именно они будут украшать пермские заборы.

Всего планируется разрисовать 18 заборов. Их уже начали готовить к нанесению рисунков. Презентация проектов запланирована на август. Общая протяженность рисунков на них составит 3750 м.

В конце лета на пермских заборах появятся следующие работы: Ископаемые пермского периода» Аделины Шайдулиной (Москва), «Уралучгун медведь» Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной (Пермь), «Кокошник как русский космос» Дианы Воуба (Москва), «Пространственно-временной континуум» Игоря Рядова (Пермь), «Россия сама по себе арт-объект» Владимира Абиха (Санкт-Петербург), «Жёлтая уточка» Константина Беньковича (Санкт-Петербург), «Форма. Пермь» Саши Куриленко (Санкт-Петербург, Пермь), «Время – это любовь» Нины Стадник (Москва, Ростов-на-Дону), «Мы были здесь» Катерины Мухи (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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