«Всему виной малыши-жирберги!» Пермские водоканальщики уверяют, что именно они засоряют городскую канализацию
Засорившаяся канализация приносит немалые проблемы в миллионном городе. Из-за заторов в ней, например, на городских улицах во время летних ливней скапливаются большущие лужи, которые горожанам приходится преодолевать вброд. Вода попросту не успевает утекать в ливневку.
И вот в компании «Новогор-Прикамье», которая давно арендует и обслуживает городские сети водоснабжения и водоотведения в краевом центре, наконец, рассказали о том, почему, на их взгляд, засоряется канализация в Перми. Такое разъяснение появилось на официальном сайте этой компании.
- К малышу-жирбергу притягивается различный мусор, который сбрасывают в канализацию, - объяснили в компании.
Они также разъяснили, что «жирберг» (от англ. Fatberg) – это термин лондонских коммунальщиков.
- Это производное от слова «айсберг», где первая часть слова заменено на слово «жир», - пояснили они. - Жирберги - застывший пищевой жир, который затыкает канализационные трубы, со всеми вытекающими последствиями: образуются подпоры, засоры, выход стоков на поверхность, неприятные запахи.
В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что за последние два месяца промыли от малышей-жирбергов более 11 километров сетей: 9 километров в левобережной части Перми, 2 – в правобережной.
ИСТОЧНИК KP.RU