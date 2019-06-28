2019-06-28T11:12:22+03:00
Общество

«Всему виной малыши-жирберги!» Пермские водоканальщики уверяют, что именно они засоряют городскую канализацию

В компании «Новогор-Прикамье» рассказали, как будут бороться с этими малышами
Андрей МАТЛИН
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Да, там много жирбергов! Фото: "Новогор-Прикамье".Да, там много жирбергов! Фото: "Новогор-Прикамье".
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Засорившаяся канализация приносит немалые проблемы в миллионном городе. Из-за заторов в ней, например, на городских улицах во время летних ливней скапливаются большущие лужи, которые горожанам приходится преодолевать вброд. Вода попросту не успевает утекать в ливневку.

И вот в компании «Новогор-Прикамье», которая давно арендует и обслуживает городские сети водоснабжения и водоотведения в краевом центре, наконец, рассказали о том, почему, на их взгляд, засоряется канализация в Перми. Такое разъяснение появилось на официальном сайте этой компании.

- К малышу-жирбергу притягивается различный мусор, который сбрасывают в канализацию, - объяснили в компании.

Они также разъяснили, что «жирберг» (от англ. Fatberg) – это термин лондонских коммунальщиков.

- Это производное от слова «айсберг», где первая часть слова заменено на слово «жир», - пояснили они. - Жирберги - застывший пищевой жир, который затыкает канализационные трубы, со всеми вытекающими последствиями: образуются подпоры, засоры, выход стоков на поверхность, неприятные запахи.

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что за последние два месяца промыли от малышей-жирбергов более 11 километров сетей: 9 километров в левобережной части Перми, 2 – в правобережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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