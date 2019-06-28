Ремонт стадиона «Гайва» в Перми идет по графику

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-28T11:07:40+03:00

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Глава города Дмитрий Самойлов побывал на стадионе «Гайва» в Орджоникидзевском районе Перми. Мэр отметил, что ремонтные работы на стадионе идут по графику.

На стадионе меняют трибуны и подтрибунные помещения. Также укладывают новое футбольное поле и меняют покрытие беговых дорожек. На стадионе будет организована площадка для воркаута. Также он будет доступен для малогабаритных групп населения.

Работы по капитальному ремонту ведутся благодаря финансированию из бюджетов трех уровней – федерального, краевого и городского.

- После ремонта этот комплекс станет спортивным ядром микрорайона Гайва, с учетом того, что здесь еще расположен парк им. Чехова, а также будет приведена улица в нормативное состояние улица Гайвинская, - отметил Дмитрий Самойлов.

Развитие спортивной инфраструктуры в Перми и увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, ведется в рамках национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU