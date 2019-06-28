2019-06-28T10:29:30+03:00
Дом. Семья

«На улице его обзывали уродом». Пользователей сети покорил бездомный кот с короткими лапками

Кевин из Перми ищет новый дом
Елена КОНОВА
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Фото из группы приюта "Матроскин"Фото из группы приюта "Матроскин"
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Волонтеры пермского приюта для кошек «Матроскин» рассказали в своей группе о коте по имени Кевин.

- На улице его обзывали уродом, шпыняли из одного подъезда другой, - пишут волонтеры. - «Кот-лилипут, короткий кот». А еще Кевин косолапит, и все вместе придает ему особый шарм.

После того, как кот попал в приют, для него нашлись хозяева. Он жил у них пять месяцев, но, к сожалению, у людей случились непредвиденные сложные жизненные обстоятельства. Кевина вернули в приют.

- Он поразительно добрый котик! - говорят волонтеры. -Кевин мечтает только об одном - поскорее обрести настоящего хозяина, который не будет обращать внимания на его небольшой рост и косолапие.

- Какой милый! Очень хорошенький. Суперкотик, - умиляются пользователи сети.

Коту два года, он кастрирован и ходит только в лоток. Если вы хотите подарить Кевину дом, звоните волонтеру приюта Владе по телефону 89028052721.

ИСТОЧНИК KP.RU

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