2019-06-28T10:22:57+03:00
Происшествия

«Пассажира зажало в искореженной машине». В Перми подросток устроил ДТП, в котором пострадали 4 человека

Авария произошла рано утром 28 июня
Лилия Абибулаева
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Фото: ГИБДД по ПермиФото: ГИБДД по Перми
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В Свердловском районе Перми 28 июня произошла страшная авария, едва не обернувшаяся трагедией. Иномарка, которой управлял 17-летний подросток, врезалась в электрический столб.

Как сообщили в УГИБДД по Перми, около 4 :00 по Б. Гагарина, со стороны Ушинского в направлении Старцева, двигался автомобиль "КИА СОУЛ", под управлением 17-летнего подростка, который, в районе д. № 74 б, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием.

Подросток был в компании троих друзей: 17-летнего парня и двух 16-летних девушек. Сам водитель не пострадал, а вот пассажиры отправились в больницу с переломами рук и ног. Одного пассажира в результате ДТП сильно зажало в искореженной машине.

Машина превратилась в груду металлолома.

В отношении 17-летнего подростка, который сел за руль, не имея прав, составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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