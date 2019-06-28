ФК «Звезда» подписал контракты с новыми игроками

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-28T10:09:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермский футбольный клуб «Звезда» заключил три контракта с новыми игроками. В Пермь вернулся молодой и талантливый вратарь Анатолий Красильников, а линии защиты и полузащиты укрепили Булат Садыков и Евгений Наседкин.

Анатолий Красильников родом из Пермского края. Воспитанник пермского футбола. С 2015 по 2018 год выступал в Молодежном первенстве Премьер-лиги за дубль «Амкара», где продолжительное время являлся основным вратарем.

Булат Садыков родился в Набережных Челнах. Играет на позиции центрального защитника. Воспитанник челнинского «КАМАЗа», за юношеские команды которого и начинал играть на взрослом уровне. В 2013 году, в возрасте 17 лет, пополнил состав выступавшего в ФНЛ оренбургского «Газовика», однако не провёл за него ни одного официального матча.

Евгений Наседкин родился в Москве. Играет на позиции центрального полузащитника. Воспитанник школы подмосковных «Химок». В 2014 году провел 2 матча за юношескую сборную России U-18 под руководством Дмитрия Хомухи.

В «Звезде» Красильников будет играть под 71-м номером, Садыков – под 13-м, Наседкин – под 14-м.

ИСТОЧНИК KP.RU