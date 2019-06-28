Из-за триатлона в центре Перми перекроют движение

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-28T09:52:34+03:00

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В воскресенье, 30 июня, в Перми пройдет Чемпионат Пермского края по триатлону. На время его проведения некоторые улицы в городе перекроют.

Так, с 7:00 до 10:30 будут полностью перекрыты следующие улицы:

улица Монастырская от дома №2 до улицы Осинская,

- улица Максима Горького от улицы Монастырская до улицы Советская,

- улица 25 Октября от улицы Монастырская до улицы Советская,

- улица Сибирская от улицы Монастырская до улицы Советская,

- улица Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Советская,

- Комсомольский проспект от дома №1 до улиц Советская,

- улица Куйбышева от улицы Монастырская до улицы Советская.

Также в связи с этим изменится движение общественного транспорта.

Троллейбус №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» и автобус №2 «станция «Пермь-1» – станция «Пермь-2» в прямом и обратном направлениях будут следовать до Советской.

Автобус №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный» в сторону станции «Пермь-1» будет следовать по улицам Сибирская, Петропавловская, Газеты «Звезда», Ленина, Сибирская и далее по маршруту следования.

Также с 07:00 29 июня до 10:30 30 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Монастырская от дома №2 до улицы Осинская.

ИСТОЧНИК KP.RU