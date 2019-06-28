В Прикамье за лишение студентов стипендии на директора техникума возбудили уголовные дела

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-28T10:24:00+03:00

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Трое студентов Коми-Пермяцкого агротехнического техникума пожаловались в прокуратуру на то, что их незаконно лишили стипендии. Оказалось, что все трое были сиротами. В техникум они поступили в 2017 году и как дети, оставшиеся без попечения родителей, были поставлены на полное государственное обеспечение. В том числе им выплачивали социальные стипендии.

Но в 2018-19 учебном году эти студенты часто пропускали занятия и накопили «хвосты». Поэтому директор Коми-Пермяцкого агротехнического техникума издал приказ «О приостановлении денежных выплат обучающимся из числа детей-сирот».

- Денежные средства на социальные выплаты были выделены из бюджета Пермского края и должны быть выплачены студентам независимо от посещаемости занятий, - рассказали в Кудымкарской городской прокуратуре. - На незаконные приказы директора агротехнического техникума прокурор города принес протесты. В результате трем студентам выплачена образовавшаяся задолженность в общей сумме 240 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в Кудымкарский межследственный отдел СУ СКР. И в отношении директора агротехнического техникума были возбуждены три уголовных дела за превышение должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU