2019-06-28T07:45:38+03:00
Происшествия

В Перми сотрудники полиции спасли мужчину, который пытался совершить суицид

ЧП произошло утром 28 июня [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео в ЧП.ДТП.ПермьФото: скриншот с видео в ЧП.ДТП.Пермь
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В Перми рано утром на Коммунальный мост прибежал 25-летний мужчина. Он угрожал, что совершит суицид. Очевидцы сообщили об этом в полицию. На вызов выехали сотрудники ДПС и МЧС с психологом.

Полицейские отговорили мужчину от опрометчивого поступка. Пермяка отвезли в отдел полиции, где его осмотрели врачи. Его состоянию ничего не угрожает.

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В Перми сотрудники полиции спасли мужчину, который пытался совершить суицид
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После осмотра мужчину забрала мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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