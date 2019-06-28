СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-28T07:45:38+03:00

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В Перми рано утром на Коммунальный мост прибежал 25-летний мужчина. Он угрожал, что совершит суицид. Очевидцы сообщили об этом в полицию. На вызов выехали сотрудники ДПС и МЧС с психологом.

Полицейские отговорили мужчину от опрометчивого поступка. Пермяка отвезли в отдел полиции, где его осмотрели врачи. Его состоянию ничего не угрожает.

chp_dtp_perm В Перми сотрудники полиции спасли мужчину, который пытался совершить суицид

После осмотра мужчину забрала мама.

ИСТОЧНИК KP.RU