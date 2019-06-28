«Потрясающая фигура!». Поклонники восхитились снимком топ-модели Наташи Поли в купальнике

СЕГОДНЯ 07:32 2019-06-28T08:23:32+03:00

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Пермячка Наташа Поли, которая совсем недавно стала мамой, уже радует подписчиков прекрасным подтянутым телом.

Девушка активно ведет Instagram. Поклонников девушка регулярно радует фотографиями с показов мод и потрясающих курортов. Несколько дней назад Наташа опубликовала новое фото, где она в черном купальнике, на шпильках, с бокалом шампанского в руке и полотенцем на голове лежит на деревянных ступенях, а на заднем фоне - Флорентийский пейзаж.

natashapoly «Потрясающая фигура!». Пермская модель Наташа Поли порадовала поклонников фото в купальнике @natashapoly

Пост набрал почти 21 тысячу лайков и сотни восхищенных комментариев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица снялась полуобнаженной для обложки журнала. Актриса Катерина Шпица - активный пользователь Instagram. Своим подписчикам она рассказывает и о работе, и о путешествиях, и о сыне. Сегодня Катерина поделилась обложкой журнала «КиноРепортер», на которой она только предстала в жакете и в бусах.

ИСТОЧНИК KP.RU