2019-06-28T08:23:32+03:00
Звезды

«Потрясающая фигура!». Поклонники восхитились снимком топ-модели Наташи Поли в купальнике

Фотография набрала 21 тысячу лайков
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото из instagram @natashapolyФото из instagram @natashapoly
Изменить размер текста:

Пермячка Наташа Поли, которая совсем недавно стала мамой, уже радует подписчиков прекрасным подтянутым телом.

Девушка активно ведет Instagram. Поклонников девушка регулярно радует фотографиями с показов мод и потрясающих курортов. Несколько дней назад Наташа опубликовала новое фото, где она в черном купальнике, на шпильках, с бокалом шампанского в руке и полотенцем на голове лежит на деревянных ступенях, а на заднем фоне - Флорентийский пейзаж.

natashapolynatashapoly
«Потрясающая фигура!». Пермская модель Наташа Поли порадовала поклонников фото в купальнике @natashapoly
20874 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Пост набрал почти 21 тысячу лайков и сотни восхищенных комментариев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица снялась полуобнаженной для обложки журнала. Актриса Катерина Шпица - активный пользователь Instagram. Своим подписчикам она рассказывает и о работе, и о путешествиях, и о сыне. Сегодня Катерина поделилась обложкой журнала «КиноРепортер», на которой она только предстала в жакете и в бусах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«На улице его обзывали уродом». Пользователей сети покорил бездомный кот с короткими лапками
«Пассажира зажало в искореженной машине». В Перми подросток устроил ДТП, в котором пострадали 4 человека
ФК «Звезда» подписал контракты с новыми игроками
Из-за триатлона в центре Перми перекроют движение
В Прикамье за лишение студентов стипендии на директора техникума возбудили уголовные дела
В Перми закрыли опасный для здоровья детей садик
В Перми женщина ударила ножом знакомого
В Перми сотрудники полиции спасли мужчину, который пытался совершить суицид
Пермяки обсуждают кабана, гуляющего рядом с Мотовилихинским прудом
Пермский университет попал в список лучших ВУЗов страны по версии «Forbes»
В Перми с 1 июля заработает новая система оплаты проезда
«Машина всмятку, водитель погиб». На трассе Полазна-Чусовой легковушка столкнулась с двумя грузовиками
«Принимали только из детей из воскрески». На директора пермской гимназии возбудили дело