Пермяки обсуждают кабана, гуляющего рядом с Мотовилихинским прудом

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-28T06:54:59+03:00

Пользователи соцсетей утверждают, что в этом районе живет несколько кабанов

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Весной и летом в черте города часто появляются лоси из-за сезонной миграции, но вот в Пермь забрели и дикие кабаны, хотя некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что млекопитающее живет здесь не первый год.

В социальных сетях пермяки поделились фотографией кабана, который гуляет в районе Мотовилихинского пруда. Пост сразу набрал десяти комментариев. Пермяки сообщают, что в этом районе живет не один кабан, а целых три. Якобы их видели в «Райском саду» и в окрестностях пруда. Кто-то даже называет владельцев хрюшек.

Некоторые пермяки настаивают, что на фото свинья особой породы - венгерская - и живет она в районе уже давно.

ИСТОЧНИК KP.RU