Пермский университет попал в список лучших ВУЗов страны по версии «Forbes»

СЕГОДНЯ 06:36 2019-06-28T06:36:16+03:00

Оценивали не только качество образования, но и качество выпускников

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Известное издание представило новый рейтинг лучших высших учебных заведений России. Специалисты «Forbes» оценивали не только качество образования в ВУЗах, но наличие выпускников с предпринимательской жилкой, которые со временем могут пополнить рейтинг лучших из лучших журнала «Forbes».

Всего было проанализировано 1000 учебных заведений страны.

Таким образом, ВУЗы проанализировали по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов).

В рейтинг не вошли учебные заведения, находящиеся в ведении силовых ведомств, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и мониторинга их деятельности нет

Так, тройка лидеров состоит из московских ВУЗов: МИСиС, МГИМО и Физтех.

Но и один из пермских университетов вошел в престижный рейтинг. Так, ПНИПУ расположился на 56 строчке. Политех набрал 39,98 баллов. Последнее место в списке занимает университет Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU