В Перми с 1 июля заработает новая система оплаты проезда

СЕГОДНЯ 06:16 2019-06-28T06:16:57+03:00

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С 1 июля в Перми начинается внедрение Единой системы оплаты проезда Пермского края. В течение июля 2019 общественный транспорт в Перми постепенно будет переходить на новую систему оплаты.

- Внедрение ЕСОП должно осуществляться при условии полной готовности оборудования к приему карт ЛПД нового образца. У пассажиров не должно возникать проблем при поездке на общественном транспорте, - пояснил начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин.

С 21 июля в Перми начнут выдавать льготные проездные нового образца. Они будут соответствовать дизайну автобусов - красного цвета с изображением медведя. Предполагается выпуск карт для школьников, студентов и пенсионеров. В июне пополнение ЛПД будет осуществляться на картах старого образца.

Получить новые проездные можно будет в пунктах пополнения проездных.

В настоящее время идет прием заявлений об использовании в качестве льготных проездных документов бесконтактных банковских карт МИР, которыми можно будет воспользоваться с августа 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU