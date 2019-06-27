2019-06-27T20:43:36+03:00
Происшествия

«Машина всмятку, водитель погиб». На трассе Полазна-Чусовой легковушка столкнулась с двумя грузовиками

Водитель «десятки» выехал на встречку
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ.Фото: ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ.
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В четверг, 27 июня, на трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП. В 15 часов возле деревни Саламатово 56-летний водитель «десятки», ехавшей в сторону Чусового, пошел на обгон и выехал на встречную полосу.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, при этом отечественная легковушка врезалась в идущий навстречу грузовой автомобиль Volvo. Удар был настолько сильным, что «десятку» отбросило на другой грузовик - Iveco. После двух столкновений легковая машина была разбита всмятку, ее водитель погиб на месте.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего ДТП.

Ранее мы писали о том, что на трассе Кукуштан-Чайковский водитель автомобиля Kia Sorento выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA VESTA, который ехал по своей полосе во встречном направлении. В итоге лобового столкновения водитель и два пассажира LADA погибли, а водителя Kia будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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