«Принимали только из детей из воскрески». На директора пермской гимназии возбудили дело

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-27T18:55:19+03:00

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Прокуратура Индустриального района Перми проверила, как принимали детей в первый класс гимназии № 1. Поводом стало обращение родителей, чьи дети не попали в первый класс, потому что места распределяли только среди детей из воскресной школы.

- Фактическое распределение мест в первых классах гимназии № 1 осуществлялось до начала официального приема заявлений от родителей на имеющиеся свободные места и опубликования соответствующей информации на сайте учреждения, - рассказали в прокуратуре. - При этом распределение свободных мест осуществлялось только среди детей, прошедших обучение в воскресной школе.

Чтобы взять только «нужных» детей, заявления от их родителей в гимназии приняли после окончания рабочего дня. А на следующий день всем остальным было сказано, что свободных мест в первых классах нет.

После прокурорской проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 19.30 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию» в отношении самой гимназии и ее директора.

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ИСТОЧНИК KP.RU