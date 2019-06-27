Судебные приставы закрыли шахту «Рудная» в Прикамье

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-27T15:01:35+03:00

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В Пермском крае Ростехнадзор признал деятельность АО «Сарановская шахта «Рудная» в Горнозаводском районе опасной для жизни и здоровья граждан. Сотрудники УФССП по Пермскому краю приостановили работу шахты на три месяца.

Результаты проверки показали, что дальнейшая работа карьера угрожает жизни и здоровью людей, может повлечь наступление техногенной катастрофы и причинение существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды.

В настоящее время карьер не работает. Как сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, руководство организации уже приступило к устранению нарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли бар мужской кухни «Svoy». Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку и выявили более 15 нарушений требований противопожарной безопасности: кафе находится в подвале 9-этажного жилого дома; отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами и материалами с неизвестными показателями пожарной опасности; отсутствует пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, а также вытяжная противодымная вентиляция и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU