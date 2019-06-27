В Перми пройдет «горячая линия» для людей с ограниченными возможностями
В Перми 28 июня с 10:00 до 12:00 представители администрации и прокуратуры ответят на вопросы граждан с ограниченными возможностями.
- В рамках мероприятия граждане могут обращаться по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной инфраструктуры, создания рабочих мест для инвалидов, обеспечения прав на санаторно-курортное лечение, - сообщили в администрации Перми.
Прием звонков будет осуществляться:
- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-29
- в прокуратуре Ленинского района города Перми по телефону 212-57-62
- в прокуратуре Мотовилихинского района города Перми по телефону 267-70-44
- в прокуратуре Дзержинского района города Перми по телефону 246-53-97
- в прокуратуре Свердловского района города Перми по телефону 244-37-43
- в прокуратуре Индустриального района города Перми по телефону 228-06-88
- в прокуратуре Кировского района города Перми по телефону 283-80-34
- в прокуратуре Орджоникидзевского района города Перми по телефонам 275-11-04, 275-10-20.
ИСТОЧНИК KP.RU