2019-06-27T14:52:05+03:00
Общество

В Перми пройдет «горячая линия» для людей с ограниченными возможностями

Звонки будут приниматься 28 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 28 июня с 10:00 до 12:00 представители администрации и прокуратуры ответят на вопросы граждан с ограниченными возможностями.

- В рамках мероприятия граждане могут обращаться по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной инфраструктуры, создания рабочих мест для инвалидов, обеспечения прав на санаторно-курортное лечение, - сообщили в администрации Перми.

Прием звонков будет осуществляться:

- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-29

- в прокуратуре Ленинского района города Перми по телефону 212-57-62

- в прокуратуре Мотовилихинского района города Перми по телефону 267-70-44

- в прокуратуре Дзержинского района города Перми по телефону 246-53-97

- в прокуратуре Свердловского района города Перми по телефону 244-37-43

- в прокуратуре Индустриального района города Перми по телефону 228-06-88

- в прокуратуре Кировского района города Перми по телефону 283-80-34

- в прокуратуре Орджоникидзевского района города Перми по телефонам 275-11-04, 275-10-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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