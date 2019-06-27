2019-06-27T14:59:14+03:00
Общество

В Перми появится «черный список» незаконных вывесок

В него попадет почти тысяча рекламных надписей
Андрей МАТЛИН
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Вывески не Карлсон, на крышах их быть нее должно. Фото: мэрия Перми.Вывески не Карлсон, на крышах их быть нее должно. Фото: мэрия Перми.
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В пермской мэрии приняли постановление «о вывесках». В нем описывается, как власти будут бороться с теми из них, которые не соответствуют требованиям, описанным в новых правилах благоустройства города. Об этом сообщило издание "Бизнес класс".

После того, как такая вывеска будет обнаружена, ее не позднее, чем через 10 дней занесут в «черный список» - в специальный реестр. После этого владельцу предложат снять ее либо переделать. Если этого не произойдет, вывеску, включенную в реестр, демонтируют принудительно – снимут.

По данным администрации Перми сейчас в «черный» реестр придется включить более девяти сотен вывесок – они не соответствуют новым требованиям.

К примеру, сейчас запрещается размещать рекламные конструкции на крышах домов, на балконах, над входами в многоэтажки. Также для вывесок устанавливаются предельные размеры. Например, они не могут быть более полуметра высотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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