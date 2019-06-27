Инвестируем с «МегаФон» - вышло новое приложение от «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-27T13:19:04+03:00

Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом

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Новый сервис от «БКС Брокер» и «МегаФон» позволяет любому пользователю открыть онлайн брокерский счет, а также покупать и продавать валюту и ценные бумаги на биржах Москвы и Санкт-Петербурга из любой точки земного шара. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом.

- Все операции в «Мегафон Инвестиции» происходят максимально безопасно для клиентов – они требуют только смс-подтверждения или специального пароля, – уточнил Павел Покусаев, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер». – Из возможностей сервиса можно выделить анализ результативности персонального портфеля, специальную аналитику по рынкам, новостную ленту и онлайн котировки.

Также, в приложении любому пользователю доступен маркетплейс авторских инвестиционных идей с функцией ранжирования по авторам, их успешности и сроку доходности. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play или AppStore.

Стоит отметить, что сервис «Мегафон Инвестиции» работает на базе приложения «Мой брокер» от «БКС Брокер».

Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая признана одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU