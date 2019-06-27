Милота дня: мама-трясогузка повсюду летает за трактором, в котором «катаются» ее птенцы

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-27T12:54:55+03:00

А трактористы из Перми гнездо не трогают - ездят по городу вместе с птенцами

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В Перми трактористы столкнулись с неожиданными гостями. Месяц назад водитель Вячеслав поставил трактор на ремонт. А потом увидел, что к машине часто прилетают трясогузки с веточками в клюве и исчезают с ними под кабиной.

- Вниз посмотрел под кабину, там гнездо, - говорил Вячеслав журналистам издания «Рифей-Пермь». - Открыл люк, там шесть яиц.

Он с напарником гнездо трогать не стали, а потом увидели, что в нем появились птенцы. Трясогузки теперь внимательно следят за трактором, а мама даже сопровождает транспорт в поездках.

- Одна птица летит со мной, другая остается тут, - добавил Вячеслав. - В пробках птица либо на крышу садится, либо на бочку, на щетку. А так она летает со мной.

Зоологи советуют в подобных ситуациях не доставать гнездо из транспорта, потому что птенцы могут погибнуть. Буквально через пару недель они научатся летать и сами покинут трактор.

ИСТОЧНИК KP.RU