В Прикамье мужчина похитил 518 килограмм железнодорожных деталей
Пермские полицейские задержали жителя Прикамья за кражу железнодорожных деталей. Злоумышленника поймали в приемном пункте, куда он принес сдавать 518 килограмм похищенных деталей. Мужчина хотел сдать 3 подшипника, а также другие детали от колесных пар грузовых вагонов и иного оборудования подвижного состава грузовых вагонов.
Сотрудники линейного отделения полиции выяснили, что мужчина пробрался на Станцию «Пермь - Сортировочная».
- Дождавшись момента, когда все рабочие разойдутся, злоумышленник похитил с места складирования детали подвижного состава грузовых вагонов. В течение ночи мужчина перетаскивал похищенное через железнодорожные пути, в потайное место недалеко от автодороги. Затем вышел с территории станции, подогнал свой автомобиль поближе к тайнику и перегрузил похищенное в багажник машины, - сообщили в ведомстве.
Злоумышленник причинил ущерб в размере 8 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU