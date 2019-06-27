2019-06-27T12:13:05+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина похитил 518 килограмм железнодорожных деталей

Похищенное мужчина планировал сдать
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермские полицейские задержали жителя Прикамья за кражу железнодорожных деталей. Злоумышленника поймали в приемном пункте, куда он принес сдавать 518 килограмм похищенных деталей. Мужчина хотел сдать 3 подшипника, а также другие детали от колесных пар грузовых вагонов и иного оборудования подвижного состава грузовых вагонов.

Сотрудники линейного отделения полиции выяснили, что мужчина пробрался на Станцию «Пермь - Сортировочная».

- Дождавшись момента, когда все рабочие разойдутся, злоумышленник похитил с места складирования детали подвижного состава грузовых вагонов. В течение ночи мужчина перетаскивал похищенное через железнодорожные пути, в потайное место недалеко от автодороги. Затем вышел с территории станции, подогнал свой автомобиль поближе к тайнику и перегрузил похищенное в багажник машины, - сообщили в ведомстве.

Злоумышленник причинил ущерб в размере 8 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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