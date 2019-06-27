В Прикамье женщина украла у слепого знакомого телевизор

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-27T11:54:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Суксунском районе Пермского края местную жительницу осудили за кражу. В январе текущего года женщина обокрала своего знакомого. Злоумышленница знала, что мужчина инвалид по зрению и не сможет противостоять краже.

По версии следствия, женщина пришла в гости к знакомому. Мужчина, ничего не подозревая, пустил 38-летнюю подругу в квартиру. Воспользовавшись тем, что у хозяина квартиры отсутствует зрение, злоумышленница похитила у него телевизор в комплекте с сетевым кабелем и пультом дистанционного управления. Как только потерпевший заметил пропажу, он сразу сообщил в полицию. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали женщину. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU