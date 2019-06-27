В Перми мошенник выманил у пенсионеров почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-27T11:08:06+03:00

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Жителя Перми осудили за телефонное мошенничество. Мужчина обманывал беззащитных пенсионеров. Мошенник ставил ставку на самое дорогое - на родственников.

Действуя как в одиночку, так и в составе группы, мужчина звонил пожилым людям и представлялся попавшим в беду родственником.

- Осуждённый, зная номер телефона, путем случайного подбора набирал номер и, услышав голос пожилого человека, используя определенные речевые и психологические приемы, создавал у собеседника иллюзию того, что последний разговаривает со своим родственником, - сообщили в пресс- службе краевой прокуратуры. - В разговоре он просил у пожилого лица крупную денежную сумму взаймы на несколько дней и, получив согласие потерпевшего, предлагал передать деньги своему «другу».

Таким образом злоумышленник обманул 24 человек. Ущерб составил 903 тысячи рублей.

Приговором суда мошенник отправится в колонию строгого режима на 6 лет и 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU