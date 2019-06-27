«Поджигал дважды». В Прикамье мужчину осудили за убийство с особой жестокостью

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-27T10:47:42+03:00

Злоумышленник отправится за решетку на 15 лет

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Житель Пермского края признан виновным в убийстве знакомого с особой жестокостью. Преступление было совершено в сентябре 2018 года в Чердынском районе Пермского края.

31-летний мужчина отдыхал в лесу в компании своих друзей. Между ним и одним из знакомых произошла ссора, которая быстро перешла в драку. Осужденный схватил нож и нанес своему знакомому несколько ударов в грудь. После того, как потерпевший упал на землю. Злоумышленник облил его бензином и поджог.

Чтобы погасить пламя, потерпевший встал и побежал в лес. Злоумышленник догнал его и снова облил бензином. От полученных травм мужчина скончался в больнице через два часа.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU