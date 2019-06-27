В Перми изменится расписание некоторых автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-27T10:24:22+03:00

Изменения вступят в силу уже с 1 июля

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Большинство автобусных маршрутов в Перми перейдут на летнее расписание. Так, как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – микрорайон Нагорный», №41 «ПНИПУ – Студенческий городок», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» будут курсировать по летнему расписанию.

На маршруте №12т «микрорайон Ива – улица Грачева» будет увеличено количество рейсов в течение дня.

Кроме того, на маршруте №42 «Автовокзал – аэропорт «Большое Савино» будут скорректированы отправления нескольких рейсов в течение дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что на перекресток в центре Перми нанесли «вафельную разметку». В городской администрации сообщили, что теперь «вафельница» есть и в центре. Ее нанесли на перекресток Екатерининской и Попова.На перекрестке работают видеокамеры, фиксирующие нарушителей. Штраф за выезд на перекресток при заторе составляет одну тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU