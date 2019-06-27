2019-06-27T10:24:22+03:00
Общество

В Перми изменится расписание некоторых автобусных маршрутов

Изменения вступят в силу уже с 1 июля
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Большинство автобусных маршрутов в Перми перейдут на летнее расписание. Так, как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – микрорайон Нагорный», №41 «ПНИПУ – Студенческий городок», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» будут курсировать по летнему расписанию.

На маршруте №12т «микрорайон Ива – улица Грачева» будет увеличено количество рейсов в течение дня.

Кроме того, на маршруте №42 «Автовокзал – аэропорт «Большое Савино» будут скорректированы отправления нескольких рейсов в течение дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что на перекресток в центре Перми нанесли «вафельную разметку». В городской администрации сообщили, что теперь «вафельница» есть и в центре. Ее нанесли на перекресток Екатерининской и Попова.На перекрестке работают видеокамеры, фиксирующие нарушителей. Штраф за выезд на перекресток при заторе составляет одну тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье начнут перерабатывать старую бытовую технику
В Прикамье мужчина похитил 518 килограмм железнодорожных деталей
В Прикамье женщина украла у слепого знакомого телевизор
«Показ мод, мастер-классы и фокусы». В Перми на набережной отпраздную День молодежи
Житель Прикамья избил родную мать топором
В Перми мошенник выманил у пенсионеров почти миллион рублей
«Поджигал дважды». В Прикамье мужчину осудили за убийство с особой жестокостью
Житель Перми задушил собственного сына
В Перми «Audi» насмерть сбила пешехода с собакой
«Просто богиня». Актриса Катерина Шпица опубликовала откровенное фото в купальнике
На перекресток в центре Перми нанесли «вафельную разметку»
В Перми легковушка сбила велосипедиста
В Губахе покажут рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»
Школьник, устроивший резню в пермской школе №127, не смог обжаловать приговор
«Нет любви!». В Перми расторгли брак пермячки и жителя Таджикистана
Полицейские ищут пермяка, который украл рюкзак у спящей девушки
В Прикамье полностью сгорел жилой дом
Участница «Красы России» из Перми прошла два тура и вошла в ТОП-10
Пермяки пичкают животных из зоопарка чипсами и конфетами
Жителя Екатеринбурга будут судить за смертельное ДТП с тремя жертвами
«Вместо 13 буйков 3 пластиковые бутылки». В Прикамье журналисты проверили, как выполняется «пляжный» контракт
В Прикамье на сельскохозяйственном предприятии «Нива» введено конкурсное производство
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
«Била и не кормила». В Прикамье женщина издевалась над своими детьми
В Прикамье перевернулся автобус с пассажирами
В Прикамье врач лечила перелом у ребенка мазью
Как не стать жертвой жары
"Совет да любовь". Пользователей рассмешило фото сурикатов в свадебных нарядах