2019-06-27T10:51:15+03:00
Звезды

«Просто богиня». Актриса Катерина Шпица опубликовала откровенное фото в купальнике

Поклонники известной пермячки засыпали ее комплиментами
Алиса СОКОЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Instagram @katerinashpitsaФото: Instagram @katerinashpitsa
Изменить размер текста:

За последние несколько дней известная актриса из Перми Катерина Шпица публикует уже второе фото в интересном купальнике цвета хаки.

- Судя по статистике, фото в купальнике подписчикам понравилось и ту самую статистику всколыхнуло, - пишет Катерина в своем Instagram (сохранена авторская пунктуация - прим.ред.). - Что поделать, раздетые люди нас привлекают больше одетых! Вот и чудненько, использую для привлечения внимания фото из моего путешествия в Le Logis Grey Goose, о котором непременно продолжу в скором времени рассказ! А пока спешу сообщить, что июнь выдался очень щедрым на благотворительность месяцем!

Катерина пригласила поклонников на благотворительную распродажу пользу фонда. Она пройдет 30 июня на Даниловском рынке в Москве.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица
17771 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики звезды засыпали ее комплиментами.

- Просто богиня! Красавица, великолепная девушка, - пишут они в комментариях.

Кстати, вам может быть интересно узнать о фильмах, которые снимали в Пермском крае.

От "Девчат" до " Географа". Топ-фильмов, которые снимались в Пермском крае.

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье начнут перерабатывать старую бытовую технику
В Прикамье мужчина похитил 518 килограмм железнодорожных деталей
В Прикамье женщина украла у слепого знакомого телевизор
«Показ мод, мастер-классы и фокусы». В Перми на набережной отпраздную День молодежи
Житель Прикамья избил родную мать топором
В Перми мошенник выманил у пенсионеров почти миллион рублей
«Поджигал дважды». В Прикамье мужчину осудили за убийство с особой жестокостью
В Перми изменится расписание некоторых автобусных маршрутов
Житель Перми задушил собственного сына
В Перми «Audi» насмерть сбила пешехода с собакой
На перекресток в центре Перми нанесли «вафельную разметку»
В Перми легковушка сбила велосипедиста
В Губахе покажут рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»
Школьник, устроивший резню в пермской школе №127, не смог обжаловать приговор
«Нет любви!». В Перми расторгли брак пермячки и жителя Таджикистана
Полицейские ищут пермяка, который украл рюкзак у спящей девушки
В Прикамье полностью сгорел жилой дом
Участница «Красы России» из Перми прошла два тура и вошла в ТОП-10
Пермяки пичкают животных из зоопарка чипсами и конфетами
Жителя Екатеринбурга будут судить за смертельное ДТП с тремя жертвами
«Вместо 13 буйков 3 пластиковые бутылки». В Прикамье журналисты проверили, как выполняется «пляжный» контракт
В Прикамье на сельскохозяйственном предприятии «Нива» введено конкурсное производство
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
«Била и не кормила». В Прикамье женщина издевалась над своими детьми
В Прикамье перевернулся автобус с пассажирами
В Прикамье врач лечила перелом у ребенка мазью
Как не стать жертвой жары
"Совет да любовь". Пользователей рассмешило фото сурикатов в свадебных нарядах