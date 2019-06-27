«Просто богиня». Актриса Катерина Шпица опубликовала откровенное фото в купальнике

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-27T10:51:15+03:00

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За последние несколько дней известная актриса из Перми Катерина Шпица публикует уже второе фото в интересном купальнике цвета хаки.

- Судя по статистике, фото в купальнике подписчикам понравилось и ту самую статистику всколыхнуло, - пишет Катерина в своем Instagram (сохранена авторская пунктуация - прим.ред.). - Что поделать, раздетые люди нас привлекают больше одетых! Вот и чудненько, использую для привлечения внимания фото из моего путешествия в Le Logis Grey Goose, о котором непременно продолжу в скором времени рассказ! А пока спешу сообщить, что июнь выдался очень щедрым на благотворительность месяцем!

Катерина пригласила поклонников на благотворительную распродажу пользу фонда. Она пройдет 30 июня на Даниловском рынке в Москве.

katerinashpitsa Катерина Шпица

Подписчики звезды засыпали ее комплиментами.

- Просто богиня! Красавица, великолепная девушка, - пишут они в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU