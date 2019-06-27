2019-06-27T09:23:14+03:00
Общество

На перекресток в центре Перми нанесли «вафельную разметку»

Она появилась на пересечении Екатерининской и Попова
Лилия Абибулаева
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Фото пресс-службы городской администрацииФото пресс-службы городской администрации
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В Перми появился второй перекресток с «вафельной разметкой». Желтая сетка на пересечении улиц означает, что выезд на перекресток запрещен, если за ним затор. Первая подобная разметка появилась в Свердловском районе на перекрестке Маршрутной и Куйбышева.

В городской администрации сообщили, что теперь «вафельница» есть и в центре. Ее нанесли на перекресток Екатерининской и Попова.

- Затор вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспорта в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных ПДД, - отметили в мэрии. - На перекрестке работают видеокамеры, фиксирующие нарушителей. Штраф за выезд на перекресток при заторе составляет одну тысячу рублей.

Напомнми, ранее мы писали о том, что в Перми открыли полосу движения на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева. Движение будет осуществляться по одной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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