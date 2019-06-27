«Нет любви!». В Перми расторгли брак пермячки и жителя Таджикистана

СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-27T06:51:25+03:00

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Житель Таджикистана приехал в Россию, и чтобы остаться в стране надолго, решил жениться. В качестве спутницы жизни мужчина выбрал жительницу Перми. На предложение руки и сердца женщина согласилась, однако, краевая прокуратура была против этого союза.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что между молодоженами нет ни любви, ни каких-либо семейных отношений.

- Между указанными лицами не возникли подлинные семейные отношения: взаимная забота друг о друге, материальная поддержка, приобретение имущества для совместного проживания, иные характерные для супругов взаимоотношения, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Намерения иностранца показались представителям закона корыстными.

Прокуратура подала в Пермский районный суд иск о признании брака недействительным.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд расторг фиктивный брак жительницы Прикамья с таджиком

ИСТОЧНИК KP.RU