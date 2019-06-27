2019-06-27T06:51:25+03:00
Происшествия

«Нет любви!». В Перми расторгли брак пермячки и жителя Таджикистана

Намерения иностранца показались представителям закона корыстными
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Таджикистана приехал в Россию, и чтобы остаться в стране надолго, решил жениться. В качестве спутницы жизни мужчина выбрал жительницу Перми. На предложение руки и сердца женщина согласилась, однако, краевая прокуратура была против этого союза.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что между молодоженами нет ни любви, ни каких-либо семейных отношений.

- Между указанными лицами не возникли подлинные семейные отношения: взаимная забота друг о друге, материальная поддержка, приобретение имущества для совместного проживания, иные характерные для супругов взаимоотношения, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Намерения иностранца показались представителям закона корыстными.

Прокуратура подала в Пермский районный суд иск о признании брака недействительным.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд расторг фиктивный брак жительницы Прикамья с таджиком

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми легковушка сбила велосипедиста
В Губахе покажут рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»
Школьник, устроивший резню в пермской школе №127, не смог обжаловать приговор
Полицейские ищут пермяка, который украл рюкзак у спящей девушки
В Прикамье полностью сгорел жилой дом
Участница «Красы России» из Перми прошла два тура и вошла в ТОП-10
Пермяки пичкают животных из зоопарка чипсами и конфетами
Жителя Екатеринбурга будут судить за смертельное ДТП с тремя жертвами
«Вместо 13 буйков 3 пластиковые бутылки». В Прикамье журналисты проверили, как выполняется «пляжный» контракт
В Прикамье на сельскохозяйственном предприятии «Нива» введено конкурсное производство
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
«Била и не кормила». В Прикамье женщина издевалась над своими детьми
В Прикамье перевернулся автобус с пассажирами
В Прикамье врач лечила перелом у ребенка мазью
Как не стать жертвой жары
"Совет да любовь". Пользователей рассмешило фото сурикатов в свадебных нарядах