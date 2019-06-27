2019-06-27T06:40:16+03:00
Происшествия

Полицейские ищут пермяка, который украл рюкзак у спящей девушки

Кража произошла в Ленинском районе Перми
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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Пермские полицейские устанавливают личность мужчины, который подозревается в совершении кражи. ЧП произошло в Ленинском районе города. Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, рано утром в аллее на Комсомольском проспекте неизвестный мужчина тайно похитил у заснувшей на скамейке девушки рюкзак.

Подозреваемый попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Полицейские ищут пермяка, который украл рюкзак у спящей девушки.

Если вы опознали мужчину на видео, сообщите в полицию по телефонам: 218-88-34, 8 999 363-53-23, 8 902 806-71-55.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полицейские разыскивают женщину, которая забрала чужой кошелек в «Ашане» В Перми полицейские устанавливают личность женщины, подозреваемой в краже. В гипермаркете «Ашан», расположенном в торгово-развлекательном комплексе на ул. Спешилова, женщина уронила кошелек. Потерпевшая не заметила пропажу и пошла дальше. Другая посетительница, увидев на полу бумажник, подняла его и забрала себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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