Участница «Красы России» из Перми прошла два тура и вошла в ТОП-10
В Москве проходит финал конкурса красоты «Краса России-2019». За корону красоты вышли побороться на сцену 48 девушек. Пермячке Каролине Мамедовой достался номер 29. В зале за нее болеет мама.
В первом туре красавицы несколько раз выходили на сцену, чтобы показать себя жюри и зрителями конкурса. Сначала в белых платьях, затем в золотых. Пока выступала певица Глюкоза, жюри конкурса отобрало 25 самых-самых. В их число вошла и 16-летняя пермячка, которую хореографы оба раза поставили в первый ряд.
Затем красавицы появились перед зрительным залом в ярких красных слитных купальниках и, улыбаясь, продефилировали по сцене. После этого выхода девушки появились в синих вечерних платьях и жюри приступило к отбору 10 финалисток. Восьмой участницей второго тура стала Каролина Мамедова.
Впереди у красавиц интеллектуальный конкурс. Мы следим за финалом конкурса в режиме он-лайн.
ИСТОЧНИК KP.RU