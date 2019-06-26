Участница «Красы России» из Перми прошла два тура и вошла в ТОП-10

СЕГОДНЯ 21:18 2019-06-26T21:21:59+03:00

Из 48 участниц жюри отобрало 10 девушек, впереди у них интеллектуальный конкурс

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В Москве проходит финал конкурса красоты «Краса России-2019». За корону красоты вышли побороться на сцену 48 девушек. Пермячке Каролине Мамедовой достался номер 29. В зале за нее болеет мама.

В первом туре красавицы несколько раз выходили на сцену, чтобы показать себя жюри и зрителями конкурса. Сначала в белых платьях, затем в золотых. Пока выступала певица Глюкоза, жюри конкурса отобрало 25 самых-самых. В их число вошла и 16-летняя пермячка, которую хореографы оба раза поставили в первый ряд.

Затем красавицы появились перед зрительным залом в ярких красных слитных купальниках и, улыбаясь, продефилировали по сцене. После этого выхода девушки появились в синих вечерних платьях и жюри приступило к отбору 10 финалисток. Восьмой участницей второго тура стала Каролина Мамедова.

Впереди у красавиц интеллектуальный конкурс. Мы следим за финалом конкурса в режиме он-лайн.

ИСТОЧНИК KP.RU