Пермяки пичкают животных из зоопарка чипсами и конфетами

СЕГОДНЯ 18:54 2019-06-26T18:54:56+03:00

У всех животных свое меню: для мелких обезьян в зоопарке выращивают мадагаскарских тараканов. Фото: архив "КП"

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Сотрудники зоопарка очень просят посетителей не кормить животных. Нередко во время уборки вольеров служители зоопарка достают обертки, банки, пластиковые бутылки, хлеб, сухарики, конфеты и другие продукты, вредные для животных.

- Кормление животных в зоопарке – это целая наука, - объясняют сотрудники. - Одному требуются мясо, другому – рыба, третьему - свежие фрукты. Для мелких обезьян, грызунов и птиц в зоопарке выращивают саранчу, сверчков, мучных червей, мадагаскарских тараканов. А вот булки, чипсы и конфеты, которыми посетители пичкают наших питомцев, не идут им на пользу.

По выходным и в праздники, когда в зверинце наплыв посетителей, к вечеру животные начинают страдать расстройством желудка. Порой дело оканчивается трагедией.

- Поверьте, животные в зоопарке не голодают, поэтому ради их здоровья мы убедительно просим не кормить их вредной, а порой опасной для жизни пищей, - попросили пермяков в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU