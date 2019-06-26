Пермяки пичкают животных из зоопарка чипсами и конфетами
Сотрудники зоопарка очень просят посетителей не кормить животных. Нередко во время уборки вольеров служители зоопарка достают обертки, банки, пластиковые бутылки, хлеб, сухарики, конфеты и другие продукты, вредные для животных.
- Кормление животных в зоопарке – это целая наука, - объясняют сотрудники. - Одному требуются мясо, другому – рыба, третьему - свежие фрукты. Для мелких обезьян, грызунов и птиц в зоопарке выращивают саранчу, сверчков, мучных червей, мадагаскарских тараканов. А вот булки, чипсы и конфеты, которыми посетители пичкают наших питомцев, не идут им на пользу.
По выходным и в праздники, когда в зверинце наплыв посетителей, к вечеру животные начинают страдать расстройством желудка. Порой дело оканчивается трагедией.
- Поверьте, животные в зоопарке не голодают, поэтому ради их здоровья мы убедительно просим не кормить их вредной, а порой опасной для жизни пищей, - попросили пермяков в зоопарке.
ИСТОЧНИК KP.RU