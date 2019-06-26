«Вместо 13 буйков 3 пластиковые бутылки». В Прикамье журналисты проверили, как выполняется «пляжный» контракт

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-26T16:40:42+03:00

Вот такие вот "буйки". Фото: сайт издания "Зори Плюс".

Его стоимость составила почти 270 тысяч

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Сотрудники редакции добрянской газеты «Зори Плюс» решили проверить, как выполняется подряд по оборудованию и содержанию местного пляжа на Каме. Ранее его выиграло ООО СК «Трансстрой». Подрядчик должен был приступить к работам 1 июня.

Согласно условиям контракта, стоимость которого составила более 269 тысяч рублей, на пляже в Добрянке должны были появиться биотуалеты, контейнеры для мусора, предупреждающие знаки. Но ничего этого обнаружить не удалось.

- На воде виднелись три пластиковые бутылки, окрашенные в оранжевый цвет, ещё одна стояла на берегу рядом с урной, - пишут журналисты «Зори Плюс» на сайте издания. - Судя по всему, это обозначающие зону для купания буйки, которых, согласно техзаданию, должно быть 13 штук на расстоянии 30 метров друг от друга.

На просьбу издания оценить работу подрядчика поступил ответ от управления городского хозяйства Добрянки за подписью директора Артёма Сыстерова.

«Проведена проверка территории пляжной зоны, - сообщили журналистам. - Составлен акт в отношении подрядной организации ООО СК «Трансстрой» на не выполнение условий договора. Будет предъявлена претензия о наложении штрафных санкций».

ИСТОЧНИК KP.RU