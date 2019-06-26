2019-06-26T16:40:42+03:00
Общество

«Вместо 13 буйков 3 пластиковые бутылки». В Прикамье журналисты проверили, как выполняется «пляжный» контракт

Его стоимость составила почти 270 тысяч
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Вот такие вот "буйки". Фото: сайт издания "Зори Плюс".Вот такие вот "буйки". Фото: сайт издания "Зори Плюс".
Изменить размер текста:

Сотрудники редакции добрянской газеты «Зори Плюс» решили проверить, как выполняется подряд по оборудованию и содержанию местного пляжа на Каме. Ранее его выиграло ООО СК «Трансстрой». Подрядчик должен был приступить к работам 1 июня.

Согласно условиям контракта, стоимость которого составила более 269 тысяч рублей, на пляже в Добрянке должны были появиться биотуалеты, контейнеры для мусора, предупреждающие знаки. Но ничего этого обнаружить не удалось.

- На воде виднелись три пластиковые бутылки, окрашенные в оранжевый цвет, ещё одна стояла на берегу рядом с урной, - пишут журналисты «Зори Плюс» на сайте издания. - Судя по всему, это обозначающие зону для купания буйки, которых, согласно техзаданию, должно быть 13 штук на расстоянии 30 метров друг от друга.

На просьбу издания оценить работу подрядчика поступил ответ от управления городского хозяйства Добрянки за подписью директора Артёма Сыстерова.

«Проведена проверка территории пляжной зоны, - сообщили журналистам. - Составлен акт в отношении подрядной организации ООО СК «Трансстрой» на не выполнение условий договора. Будет предъявлена претензия о наложении штрафных санкций».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье на сельскохозяйственном предприятии «Нива» введено конкурсное производство
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
«Била и не кормила». В Прикамье женщина издевалась над своими детьми
В Прикамье перевернулся автобус с пассажирами
В Прикамье врач лечила перелом у ребенка мазью
Как не стать жертвой жары
"Совет да любовь". Пользователей рассмешило фото сурикатов в свадебных нарядах
Осторожно, Гепатит А!
В Перми экстренно эвакуировали больницу №2
В Перми впервые прошел экзамен по вождению для людей с ограниченными возможностями
В Перми полицейские прикрыли нарколабораторию
В пермском зоопарке покажут спектакль театра «У Моста»
Из колодца старого бомбоубежища в Перми достали собаку
Цифровая трансформация сервисов «УРАЛХИМа»
Пермское УФАС считает незаконным запрет движения большегрузов по дорогам края
«Нырнул, но не смог выплыть». В Перми из реки достали тело мужчины
Житель Прикамья отправится за решетку на 9 лет за хранение наркотиков
В Перми открыли полосу движения на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева
Власти Прикамья потратят еще 5, 5 миллионов рублей на фуршеты
Жительница Прикамья напала на мужа с ножом
В Прикамье из пруда достали машину с телами двух парней
На трассе в Прикамье перевернулась фура с пивом
Житель Прикамья убил друга ножкой от табурета
Жительница Перми два месяца спаивала несовершеннолетнюю знакомую
В Прикамье подростки распространяли фальшивые деньги
«Оставили под проливным дождем». Волонтеры ищут дом котятам, которых выкинули в коробке из иномарки
«Ждать «Скорую» не было времени». В Прикамье полицейские спасли девушку, которая сильно поранила руку