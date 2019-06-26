В Прикамье на сельскохозяйственном предприятии «Нива» введено конкурсное производство

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-26T16:13:17+03:00

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На сельскохозяйственном предприятии «Нива» Частинского района введено конкурсное производство. Такое решение принял арбитражный суд Пермского края. Итоговое заседание по процедуре банкротства пройдет 12 декабря. При этом предприятие является действующим, недавно здесь обновился парк сельскохозяйственных машин.

Ранее ООО «Нива», которое не смогло расплатиться с кредиторами, вошло в процедуру наблюдения, сообщает издание «Бизнес-класс». Банкротство в отношении ООО «Нива» ведется с особенностями, предусмотренными для сельхозпредприятия. Это означает, что его активы будут продаваться без деления на части, единым лотом. При этом предприятие сможет продолжать работу в обычном режиме.

Ситуация, в которой оказалось сельхозпредприятие, возникла еще в октябре 2018 года. Тогда суд обязал колхоз выплатить недоимку, образовавшуюся в результате действий бывшего руководства, а также штраф и пени по налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU