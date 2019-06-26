2019-06-26T16:08:39+03:00
Общество

Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов

Например, Paramount Channel HD - круглосуточный канал, сетку вещания которого формируют картины самых престижных наград
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Фото компанииФото компании
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Телеком-оператор «Дом.ru» запускает 13 новых телеканалов. Общее количество каналов в цифровом ТВ «Дом.ru TV» - 222, сразу 87 из них вещают в HD. Компания остается одним из лидеров* по количеству каналов в HD-качестве среди федеральных операторов платного ТВ России.

«Дом.ru» добавляет сразу семь каналов с фильмами («Победа HD», «Киномикс HD», Star Family HD, Star Cinema, Bolt HD, Paramount Channel HD, «НТВ Хит»), два познавательных («365 дней», «HD Life») и по одному музыкальному (BRIDGE TV Classic), спортивному (M1 Global HD), развлекательному («7 канал»), а также канал для взрослых («Русская ночь»). Пользователям аналогового ТВ станут доступны «МУЛЬТ» и «Кино ТВ». Кроме того, у части существующих тарифных планов улучшились характеристики, в них добавлены от 5 до 33 телеканалов.

Поклонники хорошего кино оценят «Киномикс HD», эфирная сетка которого сформирована по темам. Фильмы разных жанров от классики до картин XXI века, объединены на одну неделю общей темой: актеры, режиссеры, страны, фестивали, события, эмоции. Исследователи истории смогут смотреть фильмы и сериалы ведущих режиссеров-документалистов России и мира, телевизионные циклы, аналитические и просветительские программы, дискуссии об истории России и мира на телеканале «365 дней».

Paramount Channel HD - круглосуточный канал, сетку вещания которого формируют картины самых престижных наград — от «Оскара» до «Пальмовой ветви». В его эфире – работы таких известных режиссеров, как Роман Полански, Паоло Соррентино, Уэс Андерсон, а также актуальные ток-шоу с участием мировых звёзд: «Шоу Грэма Нортона», «В студии актёрского мастерства» и «BAFTA — жизнь в картинах».

«Телевидение сегодня – это сотни различных телеканалов для миллионов зрителей. Аудитория делится по интересам, и внимание между ними перераспределяется. Чтобы помочь клиенту найти любимый контент, мы внимательно анализируем обращения в компанию и выбираем то, что наши клиенты называют чаще всего. Кроме того, мы стремимся увеличивать в сети «Дом.ru» число HD-каналов, которые обеспечивают четкое и реалистичное изображение, а потому рады сохранить лидирующие позиции по количеству HD-каналов в России. Клиенты выбирают «Дом.ru» за качество и инновационность», - отмечает Андрей Чазов, директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru»

Чтобы смотреть новые каналы, пользователям цифрового ТВ «Дом.ru» достаточно перенастроить ТВ-приставку или телевизор (если используется CAM-модуль), выбрав «Автоматический поиск каналов» в разделе «Настройки».

*По данным информационно-аналитического агентства «Телеком-Дэйли» на 01.02.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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