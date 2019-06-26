Как не стать жертвой жары

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-26T14:41:31+03:00

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К концу июня в Перми обещают повышение температуры до 26 градусов. Для непривыкших к жаре жителей Урала даже такое повышение столбика термометра может стать большим стрессом и повлечь риски для здоровья.

Жаркая погода – это серьезное испытание для людей с хроническими заболеваниями, особенно с проблемами сердечно-сосудистой системы. Главная опасность для них — это сгущение крови и увеличенный риск тромбообразования, а также дополнительная нагрузка на сердце из-за увеличенного кровотока. Гипертоникам нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом, поскольку им может понадобиться корректировка лекарственной терапии.

Впрочем, даже если вы абсолютно здоровы, в жару пригодятся несколько несложных правил. Во-первых, необходимо отказаться от пребывания на солнце, особенно в пик жары – с 11 до 17 часов. Также важно временно уменьшить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер. А выходя на улицу, всегда брать с собой головной убор.

Пейте больше жидкости — от полутора до трех литров в день. Это может быть не только вода, но и напитки на основе сыворотки, несладкие морсы, травяные чаи, домашний квас и лимонад. При этом увлекаться тоже не стоит — следите, чтобы общий объем жидкости, выпитой вами за день, не превышал трех литров. Помните, что сладкие напитки, острые и сладкие блюда только усиливают жажду. А кофе и черный чай могут спровоцировать обезвоживание организма.

Жирной и жареной пище лучше предпочесть легкое летнее меню: фрукты, овощи, зелень, морепродукты. Берегите себя! Больше полезной информации о том, как сохранить здоровье читайте на сайте Пермского краевого центра медицинской профилактики – www.budzdorovperm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU