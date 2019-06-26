Осторожно, Гепатит А!

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-26T14:26:42+03:00

На руках человека вирус может сохраняться несколько часов, в сухой среде — неделю, в воде — до десяти месяцев!

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Сразу в нескольких регионах России с начала лета зафиксированы вспышки такого инфекционного заболевания, как гепатит А — его вирус поражает печень и способен привести к летальному исходу. Фрукты, овощи, вода из незнакомых источников — всё это может стать причиной заражения гепатитом при недостаточной гигиенической обработке.

Вирус гепатита А передается от человека к человеку орально-фекальным путем или при тесном контакте. Чтобы избежать этого, следует особенно тщательно мыть руки, всегда мыть перед употреблением фрукты и овощи и ополаскивать кипяченой водой. При кипячении воды вирус гепатита А погибает через пять минут. На руках человека вирус может сохраняться несколько часов, в сухой среде — неделю, в воде — до десяти месяцев!

Чтобы совсем обезопасить себя, можно поставить прививку. Ее эффект сохраняется до 20 лет. Ну а при первых симптомах — жар, диарея, рвота, пожелтение кожи и глазных белков — необходимо обязательно обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU