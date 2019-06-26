2019-06-26T13:13:45+03:00
Общество

В Перми впервые прошел экзамен по вождению для людей с ограниченными возможностями

Курсанты готовились 4 месяца
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми завершился экзамен по вождению для инвалидов. Об этом сообщает Рифей-Пермь. Еще недавно по закону людям с ограниченными возможностями получить права было невозможно. Также были не готовы школы. Сейчас ситуация изменилась. Первые курсы для обучения вождению людей с ограниченными возможностями здоровья открылись в Перми в феврале.

Курсантов готовили в течение четыре месяца. Учились курсанты на специальном автомобиле. Единственное отличие машины, которой управляет человек с инвалидностью от обычной - в двух рычагах, заменяющих педали. Они расположились под рулём.

Ученики сдали теорию и площадку. Третья часть - «город» - назначена на 28 июня. В ГИБДД и автошколе отмечают, что эти курсы вызвали небывалый ажиотаж. В учебный центр от людей с ограниченными возможностями здоровья поступает множество заявок на обучение. И вскоре будет набрана новая группа учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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