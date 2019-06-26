2019-06-26T12:52:43+03:00
Происшествия

В Перми полицейские прикрыли нарколабораторию

Там выращивали коноплю и производили другие наркотики [Видео]
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники полиции Дзержинского района закрыли нарколабораторию в арендованном помещении. Склад снимал 30-летний пермяк. На след наркоторговца полицейские вышли еще в 2018 году.

Подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался сделать закладку с амфетамином. В ходе следствия выяснилось, что помимо арендованного помещения, где оперативники нашли оборудование для производства мефедрона и амфетамина, химикаты, изготовленные еще в 80-х годах, а также готовый наркотик и психотропное вещество, в съемной квартире мужчина выращивал коноплю.

- Мужчина культивировал наркосодержащие растения вместе с 33-летней сожительницей в съемной квартире, где они проживали. В одной из комнат было специально отведенное место с вентиляцией и поддержкой влажности и освещенности, там стражи порядка обнаружили 11 кустов конопли. В шифоньере находились банки с марихуаной разных сортов. Помимо этого в жилище полицейские обнаружили 133 грамма амфетамина и 3 грамма мефедрона, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленник заключен под стражу. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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