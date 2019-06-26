Из колодца старого бомбоубежища в Перми достали собаку
Во вторник, 25 июня, в Индустриальном районе Перми в колодец заброшенного бомбоубежища провалилась собака. Местные жители услышали, как животное скулит, и поспешили на помощь.
Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что собака находилась на глубине 3 метров от поверхности. Животное не могло выбраться самостоятельно и без помощи людей погибло бы.
Собаку достали на поверхность. После спасение счастливый пес поспешил скрыться. Для того, чтобы избежать подобных происшествий, колодец закрыли старой автомобильной покрышкой.
Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры ищут дом котятам, которых выкинули в коробке из иномарки. В Пермском крае волонтеры ищут дом милому семейству: кошке и четырем котятам. Жизнь малышей началась не самым лучшим образом - бывшие хозяева выбросили их под проливной дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU