Цифровая трансформация сервисов «УРАЛХИМа»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-26T11:53:43+03:00

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В «УРАЛХИМе» стартовала программа цифровизации сервисных функций холдинга, основанная на роботизации бизнес-процессов (RPA), текстовой аналитике и технологиях искусственного интеллекта. Программа реализуется филиалом «Объединенный центр обслуживания» (ОЦО) АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Цель проекта - повышение производительности и снижение себестоимости услуг по обеспечению бизнес-процессов холдинга, а также повышение качества предоставляемых услуг.

Программа состоит из нескольких этапов, первый из которых – создание цифровой платформы - завершен. Проект был реализован в сотрудничестве с ведущими компаниями-разработчиками программных обеспечений – «Preferentum» («Аплана») и «UiPath».

Единым окном для оказания сервисных услуг предприятиям «УРАЛХИМа» является «Сервисный портал», разработанный в филиале ОЦО в январе текущего года и в настоящий момент масштабирующийся на все площадки холдинга. Многофункциональная сервисная платформа работает по принципу портала «Госуслуг». Ресурс интегрирован со множеством корпоративных информационных систем и сервисными роботами.

В разработке использовались такие программные продукты, как ROBIN Classifier (на базе собственной технологии Preferentum) - текстовая аналитика, машинное обучение, Искусственный интеллект, и UiPath - роботизированная автоматизация процессов.

Владимир Руденко, руководитель Департамента информационных технологий филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Трансформацию сервисов мы начали с ИТ-функции внутри нашего филиала. Внедрив Искусственный интеллект в Службу поддержки пользователей, куда ежедневно поступают тысячи заявок и обращений, мы получили качественную круглосуточную поддержку пользователей корпоративной сети всей компании. Искусственный интеллект сегодня обрабатывает порядка 80% обращений, с быстрой реакцией и минимумом ошибок. Разработанная цифровая платформа показала хорошие результаты, и мы готовы масштабировать этот опыт и на другие сервисные функции и направления в рамках деятельности холдинга. В ближайших планах внедрение Искусственного интеллекта в процессы закупочной деятельности компании.

Также в филиале «ОЦО» в настоящее время тестируются сервисные платформы чат-ботов, которые помогут пользователям найти ответы на многие вопросы в режиме онлайн.

Валерий Фокин, руководитель Департамента по информационным технологиям АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Цифровая трансформация становится важнейшим инструментом развития и повышения эффективности бизнес-процессов. Использование современных технологий открывает нам новые возможности, но при этом важное место занимает перестройка и отладка самих процессов, осуществляемых внутри компании. В рамках проекта цифровизации сервисной функции «УРАЛХИМа» проведена масштабная работа по перестройке и оптимизации целого ряда внутренних процессов, полностью пересмотрен каталог сервисных услуг, теперь они стали более прозрачными и понятными бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU