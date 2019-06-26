2019-06-26T11:53:08+03:00
Общество

Пермское УФАС считает незаконным запрет движения большегрузов по дорогам края

Антимонопольщики вынесли предупреждение краевому Минтрансу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермское УФАС обнаружило нарушение антимонопольного законодательства в деятельности краевого Минтранса. Весной 2019 года ведомство ввело ограничения на передвижение большегрузов по дорогам Пермского края. Пермское УФАС не нашло оснований для введения ограничений.

- Введение ограничения должно быть обоснованным, при этом весенняя распутица не может являться основанием для его введения, если сама дорога находится в нормативном состоянии, - пояснил руководитель Пермского УФАС России. – На сегодняшний день в крае сложилась ситуация, когда российские перевозчики попадают в дискриминационные условия по сравнению с международными

Антимонопольщики выдали Минтрансу предупреждение, согласно которому, он должен устранить нарушение законодательства до конца июня. В случае неисполнения, в отношении министерства будет возбуждено антимонопольное дело, а должностные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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